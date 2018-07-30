Фонд микрофинансирования Крыма могут докапитализировать

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Предложение докапитализировать фонд поддержки малого и среднего бизнеса Крыма на 500 млн рублей премьер-министр Медведев назвал интересным.

Фонд микрофинансирования предоставляет займы предпринимателям на сумму до 3 млн руб. Срок кредитов – до трех лет, а кредитные ставки - от 7% до 12% годовых. Дмитрий Медведев сказал, что наличие возможности получения доступных кредитов – необходимое условие оживления деловой активности предпринимательства. Таким образом упрощается старт бизнеса, также предприниматели могут осуществлять модернизацию уже имеющегося предприятия.

Также Медведев заявил, что будет рассмотрена тема гибели урожая в Крыму из-за засухи. Премьер сказал, что, если потребуются какие-либо решения от федерального центра, он готов искать возможность покрытия нехватки зерна из существующих запасов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что главная задача его министерства – снятие барьеров на пути предпринимательской деятельности. Докапитализация фонда микрофинансирования находится в русле снятия таких барьеров. Также Орешкин заявил, что готовится программа льготных процентных ставок при кредитовании малых и средних предприятий в России.