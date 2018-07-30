Из-за торговой войны США и Китая продукция Apple подорожает

Сегодня, 17:24

В результате введения новых 10-процентных пошлин на импортируемые товары из Китая может пострадать Apple.

Для того, чтобы сохранить доходность продукции на территории США, компании Apple придется, скорее всего, поднять внутриамериканские цены, например, на такие товары, как смарт-часы Apple Watch, беспроводные колонки HomePod и наушники AirPods. Это, кстати говоря, самый быстрорастущий сегмент продаж товаров Apple. Аналитики считают, что этот сегмент рынка для Apple является главным.

Эти товары компании производятся в Китае и, соответственно, попадают под действие заградительных пошлин. Эксперты считают, что вследсвие введения пошлин продукция Apple подорожает.

В результате торговой войны с Китаем пострадали уже многие. Например, фермерам-экспортерам в Китай соевых бобов администрация выделила 12 млрд долларов компенсации, так как Китай, основной покупатель американских соевых бобов, ввел у себя ответные пошлины.

Американская пресса ожидает, что о своих убытках из-за торговой войны заявят также, например, Google, Amazon, Sonos, Fitbit.

Торговые войны Трампа (не только с Китаем, а и с другими экспортерами в США, например, с Евросоюзом) ведутся для цели, которая была в его предвыборных обещаниях: вернуть производство обратно на территорию США. Также Трамп решил радикальными методами избавиться от отрицательного сальдо в американо-китайских торговых отношениях, составляющее 375,6 млрд долларов. Импорт из Китая в США составляет 505,5 млрд долларов, а экспорт из США в Китай - 129,9 млрд долларов.