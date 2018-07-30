Министр: Планируется увеличение финансирования Крыма

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Максим Орешкин считает, что федеральная целевая программа развития полуострова должна быть продлена.

Министр экономики и развития Максим Орешкин заявил, что в скором планируется увеличение финансирования Крыма и продление целевой программы развития. Об этом стало известно из совещания правительственных органов по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Государственная программа была рассчитана на 5 лет, с 2015 до 2020 года включительно. Для данной программы и федерального бюджета выделено 800 млрд рубле. Правда, на развитие полуострова выделено всего 10 млрд рублей. Поэтому Минэкономразвития предложило продление программы еще на 2 года и увеличение финансирования в связи с этим на 37 млрд рублей.

Министр отметил, что Крым после развала СССР был постоянно недофинансированным, поскольку как таковой инфраструктуры на острове нет. Поэтому РФ необходимо создать условия, при которых будут восстановлены и созданы различные типы инфраструктур.

На данный момент известно, что 1/3 всех объектов, которые были запланированы, уже реализованы. Правда, на некоторых объектах есть отставания, но в целом все идет по графику.

После открытия Крымского моста полуостров зажил новой жизнью. У местных жителей появилась надежда на то, что в скором времени появятся рабочие места, улучшатся условия жизни. Данную мечту пытается на данном этапе реализовать правительство РФ.