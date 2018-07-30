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Бизнесмен Билл Браудер изучил обнаруженные документы и заявил, что сразу несколько крупных организаций могли быть замешаны в аферу с переправкой 3 миллионов долларов за границу. Более того, некоторые представители учреждений сразу отказались от комментариев.

Основатель инвестиционного фонда «Эрмитедж» с уверенностью сообщил, что австралийские банки причастны к отмыванию нелегальных денег из России. В качестве получателей средств выступали частные лица и организации, существование которых продлилось недолго, и сейчас таких компаний уже нет. Браудер убежден, что погибший бизнесмен Александр Перепеличный был посредником при осуществлении незаконных финансовых операций.

Согласно мнению Билла Браудера, многие из заявленных австралийских банков готовы сотрудничать со спецслужбами в случае начала расследования, однако об этом заявили не все участники аферы. Инициатор разбирательств настаивает, что в Австралии необходимо применить аналог «закона Магнитского», согласно которому в отношении участников аферы начнет действовать запрет на въезд в страну, а их заграничные средства будут заморожены.