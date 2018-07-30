Продление льготного автокредитования в Национальном автосоюзе оценили «крайне положительно»

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Постановление российского правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

Ян Хайцеэр, заместитель президента Национального автосоюза, заявил, что продление программы льготного автокредитования «это крайне положительно и полезно». Он отметил, что подобная мера благоприятно скажется на экономическом аспекте автомобилестроительных предприятий, а также будет способствовать увеличению рабочих мест в этой отрасли. В автосоюзе оценили продление программы, в том числе, как дополнительный стимул к покупке новых автомобилей Hyundai, Volkswagen и Toyota, которые можно считать автомобилями отечественного производства, так как их собирают на территории России.

Последние три года в России наблюдался спад автомобильного производства, на фоне которого эксперты отметили увеличение срока владения автомобилями и рост вторичного рынка.

Стоит отметить, что 62% от общего объема автомобилей, произведенных в России, выпущены под иностранными брендами ведущих мировых автомобильных корпораций.