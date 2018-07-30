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Ранее за такую услугу нужно было заплатить порядка четырёх тысяч рублей.

Владимир Путин «обнулил» госпошлины на электронную регистрацию юрлиц, подписав соответствующий закон, принятый ранее Госдумой РФ. Согласно положениям данного нормативного акта, уже с 1 января 2019 года, в случае подачи соответствующей документации в электронном виде, с предпринимателей не будут взымать плату за регистрацию. Перерегистрацию, ликвидацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С полным текстом данного документа можно ознакомиться на портале правовой информации. В настоящее время за регистрацию юрлица нужно заплатить порядка четырёх тысяч рублей. Та же процедура, но касающаяся ИП, стоит 800 рублей. Ликвидация оценивается в 800 и 160 рублей соответственно. Таким образом правительство хочет стимулировать россиян к использованию электронного документооборота.

Ранее мы писали, что сенаторы одобрили повышение пошлин на экспорт бензина. Парламентарии уверены, что подобные шаги позволят стимулировать развитие внутреннего рынка.