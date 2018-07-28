В Рязанской области наладят производство лекарств от рака

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Губернатор уверен, что импортозамещение препаратов успешно скажется на количестве преодолевших онкологию людей.

В пятницу, 27 июля в Рязанской области прошло заседание по вопросу производства лекарств, направленных против онкологических заболеваний, на базе ООО «Скопинфарм». Губернатор Николай Любимов сообщил, что они давно работают с компанией «Фармимэкс» и надеется, что сотрудничество наладят и с фирмой «Новартис» на производство таких лекарств, так как все условия для этого уже есть.

Сообщается, что препараты, которые теперь будут производиться, не имеют аналогов в России. Основной задачей производитель считает обеспечить онкобольных людей, на базе программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года, российскими препаратами, так как зарубежные слишком дорогие. Импортозамещение таких лекарств позволит пациентам быстрее восстанавливаться и преодолевать рак.

Ранее сообщалось, что в США учеными было создано революционное лекарство от рака, которое основано на исследовании о том, что мутации в раковых опухолях приводят тому, что они просто исчезают. Исследователями было решено создать лекарство, которое бы эти мутации провоцировало.