«Путин наводит мосты»: Запад обеспокоен новой стратегией Кремля

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«Три выстрела в яблочко», такой шаблон появился в международных СМИ с конца марта этого года. Разумеется, речь идет об итоге президентских выборов в России, проведении Чемпионата мира по футболу и триумфальном, досрочном открытии первой очереди Крымского моста.

Запад обеспокоен новой стратегией Кремля, уверяя обывателя, что Владимир Путин не зря наводит мосты, так как намерен интегрировать Российскую Федерацию со всеми странами, которые находятся на расстоянии «проектных мостостроительных решений». Несмотря на весь алармизм данным предположений, в них есть доля истины. Например, «первой ласточкой» перемен стала Сочинская Олимпиада, когда в сжатые сроки, несмотря на волну скепсиса и критики, был построен мост с эстакадами почти на 35 километров. Явление не оказалось временным. Теперь логистика всего Краснодарского края поднялась на высочайший уровень рентабельности. Что были вынуждены отметить международные эксперты.

Казалось бы, после эпохального завершения строительства Крымского моста, у российский властей могли поубавиться амбиции. Однако, специалисты отмечают, мостостроение в России становится уже более чем политическим проектом. Например, проект моста, который свяжет Сахалин с материком, увеличит экономическую привлекательность региона в разы. Это будет гигантское сооружение, которое войдет в историю отрасли. Несмотря на все задержки, связанные с инвесторами, проект строительства уже оценен в миллиард рублей. Далее, вторым и основополагающим этапом станет связь с Японией на остров Хоккайдо. В Евросоюзе и США резко негативно относятся к этому проекту. Дестабилизация на Дальнем Востоке, из-за нерешенных территориальных споров между Москвой и Токио, может нивелироваться благодаря экономическому взаимовыгодному сотрудничеству.