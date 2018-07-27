Наталья Сергунина объявила о внедрении нового формата закупок в столице

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Столица РФ стала первым отечественным регионом, где был успешно внедрен новый формат закупок. В ее единую информационную систему включены электронные конкурсы местных заказчиков. Такую информацию сообщила замградоначальника Н.Сергунина.

По словам чиновницы, пока процедуры проводят в пилотном режиме, однако местный бизнес может принимать участие в этих конкурсах. Доступ к проведению электронных конкурсов, запросам в таком формате котировок и предложений стал возможен в Москве с первого числа уходящего месяца. С первого января эту процедуру сделают обязательной. В настоящее время идет прием заявок на два первых конкурса в электронной форме. Их проводит ГКУ города Москвы «Дирекция капитального ремонта».

Г.Дегтев (руководитель московского Департамента по конкурентной политике) в комментарии к новости рассказал, что новые способы закупок должны расширить возможность бизнеса, работающего с государственными заказчиками. Успешная «обкатка» проекта приведет к тому, что переход на новый формат будет рекомендован московским заказчикам уже в сентябре.