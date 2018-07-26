Анастасия Татулова собрала представителей столичного бизнеса на «форуме идей»

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100 московских бизнесменов стали участниками первого «форума идей». Двадцатого июля его на своей площадке приняла «Фабрика АндерСон» (принадлежит Анастасии Татуловой — владельцу сети семейных кафе «АндерСон» и доверенному лицу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина). Это мероприятие стало первым в череде событий, в рамках которых представители МСБ могут выдвигать инициативы, способствующие развитию бизнеса в мегаполисе. Следующий «форум идей» должен пройти до 15 августа. Помимо предпринимателей участниками мероприятия за 20 июля стали представители общественной организации «Опора России». Об этом написал портал «Новая Губерния».

По словам Анастасии Татуловой, все заинтересованы в том, чтобы Москва была комфортным городом для ведения своего бизнеса. Именно поэтому «форум идей» призван помочь предпринимателям выдвигать идеи, которые могли бы быть использованы властями для создания комфортного бизнес-пространства.