Из-за ЧМ-2018 по футболу гостиницы Москвы на 42% увеличили доходы

Сегодня, 19:04

Больше всего доходов получили люксовые отели, в которых селились высшие чиновники FIFA и футболисты со своими семьями.

Из-за ЧМ-2018 по футболу в Москве наблюдается огромный рост операционных показателей. В первом полугодии текущего года отели увеличили доходы в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года на 52% - до 6,7 тыс. рублей.

Как сообщают специалисты из компании Colliers International, в среднем стоимость номера в первом полугодии стала больше на 42% и достигла цены в 9,3. тыс рублей. Рост показателей начался ещё в мае, когда на ЧМ-2018 в Москву съехались представители FIFA и обслуживающий персонал спортивного мероприятия.

В июне же доходы были увеличены в 2,5-4 раза в сравнении с июнем прошедшего года.

Больше всего выгоды получили московские гостиницы высшего класса. Там селились судьи, высшие футбольные чиновники, технические специалисты и даже целые команды со своими семьями.