Корпорация «Гарант-Инвест»: в ТРК «Москворечье» открыли 700-й супермаркет «Перекресток»

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Как сообщила пресс-служба отечественного девелопера «Гарант-Инвест», на территории нашей страны заработал 700-й по счету супермаркет торговой сети «Перекресток». Открытие магазина площадью 1200 «квадратов» имело место в стенах ТРК «Москворечье», которые принадлежит «Гарант-Инвест».

Отмечается, что юбилейный супермаркет «Перекресток» на сто процентов соответствует современной концепции этой торговой сети, в которой уже работает свыше 76% супермаркетов. В ассортименте юбилейного супермаркета — 12000 наименований товаров (из них к категории fresh относится свыше 30% товаров). Компания активно работает в направлении расширения сотрудничества с локальными производителями. Доля продукции таких производителей в ассортименте торговой сети «Перекресток» в столице и Подмосковье составляет 35%.