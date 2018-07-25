«Несмотря на запреты»: Facebook зарегистрировала в Китае дочернюю компанию

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Примечательно, что социальная сеть в КНР заблокирована ещё с 2009 года.

Известно, что Facebook зарегистрировала компанию в системе NECIP. Согласно опубликованным данным, желание зарегистрировать дочернюю компанию было одобрено на прошедшей неделе.

В материалах указывается, что Facebook решили создать компанию в городе Ханчжоу. Акционерами будет выступать только Facebook Hongkong Ltd. Согласно документам, новая компания займётся разработками в области сетевых информационных технологий, а также рыночным планированием и инвестиционным консалтингом.

Стоит отметить, что Facebook стала не единственной компанией из США, которую заблокировали в Китае, но она яростно хочет вернутся на рынок страны. Сервисы компании Google в КНР тоже заблокированы, но несмотря на запреты, корпорация всё же открыла центр по изучению ИИ.

В Китае в компании Google работает пару сотен сотрудников, которые уже вывели на местный рынок несколько мобильных приложений. Кроме того, американская корпорация купила часть акций в гиганте интернет-магазине JD.

Такие рвения крупнейших компаний на рынок Китая связаны с тем, что он очень важен для многих. Он не только платежеспособный, но и огромный. Поэтому компании в первую очередь всегда берут во внимание эту страну, ведь она приносит им больше всех денег.