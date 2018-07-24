«Хватит всем»: «Идеальный» размер для могил установили чиновники Екатеринбурга

Сегодня, 16:11

Екатеринбургской администрацией был утвержден новый регламент для захоронения. Такое нововведение шокировало людей. Теперь места на кладбище хватит всем горожанам.

Так говорят, по крайней мере, сами жители Екатеринбурга из-за того, что местные чиновники установили «идеальный» размер для могил. Он, по мнению госдеятелей, должен составлять 4 м².

Хоронить тела в Екатеринбурге разрешается на 27 кладбищах, из которых 7 предназначены для урн с прахом. По новым нормам последние захоронения должны занимать площадь не более 0,9 м². Больше всего удивил екатеринбуржцев пункт «сидячего» захоронения. Хоть о таком большинство горожан даже и не слышали, но по регламенту захоронение должно находиться как минимум на 1 метр под землей, учитывая насыпь.

Хоть ритуальная тема немного неприятна для многих россиян, но это не помешало людям с чувством юмора подойти к данной ситуации. Некоторые написали в сети, что «хоть на том свете будут свои квадратные метры», а другие пользователи сочли эти шутки отголоском черного юмора.