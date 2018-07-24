Столичный общепит заработал на ЧМ-2018 более 17 млрд. рублей

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Кафе и рестораны Москвы в рамках ЧМ-2018 только за июнь смогли заработать 17 млрд. рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные, приведенные вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной на сессии Московского урбанистического форума 17 июля, посвященной драйверам городской среды. Подчеркивается, что более половины этой суммы было получено заведениями в центральных районах города.

«Это пока предварительные цифры - 17 млрд рублей составил оборот московских ресторанов за июнь, из которых 9 млрд рублей (заработано) только в центре», - сообщила Сергунина.

Общие поступления в бюджет столицы при этом составили 13,2 млрд. рублей. Сообщается, что всего за время чемпионата гости Москвы потратили более 90 млрд. рублей. В распоряжении участников события было более 12 тысяч кафе, ресторанов и закусочных, а также свыше 2,5 тысяч веранд.

Напомним, что матчи в рамках ЧМ-2018 были организованы в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.