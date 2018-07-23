«Русал» Олега Дерипаски может выйти из-под санкций

Сегодня, 10:19

На фоне ожиданий о решении властей США акции компании на торгах на Гонконгской бирже значительно выросли.

Рост ценных бумаг компании «Русал» Олега Дерипаски стали стоить больше на 11,43%, или же на 2,34 гонконгских доллара на одну акцию.

Американский министр финансов Стивен Мнучин заявлял, что «Русал» отправлял США предложения. Именно из-за этого алюминиевый гигант может выйти из-под санкций. Детали возможной сделки пока что не известны.

Кроме того, в Минфине США заявляли, что с «Русала» могут снять санкции, если Олег Дерипаска откажется от контроля над предприятием.

Однако вопрос о выходе из-под санкций «Русала» остаётся более чем открытым и неточным. Санкции вводили по ряду причин и условий, который не изменились. Так называемое «выгодное предложение» российской компании может стоять ниже политики. Кроме того, окончательное решение всё же будут принимать более крупные политические регуляторы США.