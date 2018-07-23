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По мнению председателя правительства, работа, выполняемая представителями власти Северокавказских регионов, оставляет желать лучшего.

Как стало известно из официального сайта кабмина, Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников из соцсферы СКФО, назвав их работу неэффективной. Он считает, что проекты социально-экономического развития и топливно-энергетического комплекса не выполняются должным образом.

Медведев дал поручение Алексею Миллеру и Павлу Ливинскому, которые являются главами «Газпрома» и «Россетей», провести анализ работы местных чиновников, не исполнивших должным образом порушение ПК в области ТЭК. Поэтому руководители должны будут внедрить новые программы по усовершенствованию газораспределительных и электрических сетей в Северокавказских регионах.

Средства от погашения долгов за электроэнергию будут направлены на эти проекты. Помимо этого, «Газпром» и «Россети» могут стать обладателями некоторых энергетических активов на Северном Кавказе в качестве погашения долга. Но какие активы подпадают под этот список, пока что неизвестно.

ФАС, как говорил премьер во время заседания, должна будет провести проверку тарифов в данных регионах, а также привести их в вид, предусмотренный законодательством.

Напомним, Северный Кавказ – это промышленный регион, специализация которого – агропромышленное производство. Несмотря на небольшую площадь, занимаемую им, данный регион имеет хороший экономический потенциал.