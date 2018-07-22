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Эти взносы в ПФР он считает необходимым уменьшить с нынешних минимум 22% до 14%. Есть и другие революционные предложения.

Борис Титов предложил заметно снизить ставку страховых взносов работодателей. С действующих сейчас минимум 22% до 14%

Бизнес-омбудсменом сделан ряд предложений по Пенсионной реформе. Часть из них – революционные.

В частности, он предлагает для тех, кто вышли на пенсию до 1992 года, обеспечить 100% финансирования пенсионных обязательств за счёт государства.

Логика в этом, определённо, есть. В те времена отчисления для выплаты пенсий шли государству. Сейчас, по факту, оно возложило свои обязательства на нынешних предпринимателей.

Титов отвечает и на вопрос, где госбюджету взять средства для отдельного фонда старших поколений. Бизнес-омбудсмен считает целесообразным более высокое налогообложение граждан, имеющих значительный уровень доходов.

Например, это может быть 25% с доходов, которые превышают 12 млн рублей в год. В определённом смысле, это отказ от фиксированной шкалы. В таком случае может произойти уход «лишних» доходов в «тень».

Накопительная система для работающих лиц должна стать добровольной. Титов полагает целесообразным ввести прогрессивную формулу расчёта пенсий, в которой учитывается стаж работы и сумма всех полученных гражданином доходов.

Интересна и мысль позволить докупать пенсионный стаж, а пенсионные счета сделать собственностью граждан.