Наталья Касперская выдвинула предложение провести в столице конкурс «Прорыв года»

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В российской столице задались целью организовать конкурс «Прорыв года» для местного предпринимательского сообщества. Соответствующее предложение было выдвинуто в рамках круглого стола в московском Цифровом деловом пространстве Натальей Касперской (президент ГК InfoWatch, представитель предвыборного штаба кандидата в Мэры Москвы).

Выступая перед аудиторией круглого стола, Наталья Касперская подчеркнула, что бизнес-сообществом Москвы накоплен большой массив успешных кейсов, но, по большей части, общественность об этом ничего не знает. За счет предпринимательского «Оскара» можно будет исправить эту несправедливость, рассказать о достижениях МСБ и комфортных условиях для развития своего дела в Москве. Все это поспособствует популяризации предпринимательской деятельности, — выразила уверенность госпожа Касперская.