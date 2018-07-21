«Паспорт за деньги»: Опубликован рейтинг стран, дающих гражданство за инвестиции

Вчера, 22:48

Некоторые страны мира практикуют продажу гражданства иностранцам, ведь это приносит финансы в государственный бюджет.

21 июля был опубликован рейтинг государств, у которых можно купить гражданство за инвестиции. В данный список входит 10 государств и самым дорогим является гражданство в Австрии. Там данная практика инвестиций за паспорт гражданина Австрии практикуется с 1985 года.

Глава консультирующей организации Henley & Partners Кристиан Келин утверждает, что многие бизнесмены или просто богатые люди зачастую не смотрят на цену, им необходима стабильность, а также повод для хвастовства. Ведь иметь двойное гражданство сейчас стало почему-то модным и престижным. Заветный документ гражданина другого государства можно приобрести при инвестициях в недвижимость или же экономику государства, гражданином которого человек хочет быть.

Несколько стран, дающих гражданство за деньги, являются курортными. Например, Мальдивы и иметь недвижимость там, означает обеспечить себе убежище или просто иметь резервный дом для отдыха.