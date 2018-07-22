Владимир Ефимов объяснил, как в Москве развивают механизмы ГЧП

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Под эгидой начавшегося во вторник на территории столицы РФ Московского урбанистического форума 2018 состоялась конференция по государственно-частному партнерству (ГЧП). В ее рамках выступил лидер местного ДЭПиР Владимир Ефимов, который рассказал о развитии механизмов ГЧП в мегаполисе и о том, какую пользу он извлекает из их применения. Об этом информирует агентство «Коммерческая тайна».

Как рассказал министр, с помощью механизмов ГЧП успешно решает различные глобальные вызовы, в частности необходимость модернизировать производственные мощности. Столица первой в России стала применять такие инструменты и по темпам их развития является лидером страны уже три года подряд.

По словам Владимира Ефимова, за последние пять лет (2013-2018 гг.) объем столичных контрактов по проектам ГЧП составил более 815 миллиардов рублей. К числу наиболее крупных направлений он отнес контракты жизненного цикла, проекты возведения ТПУ и автодорожные концессии.