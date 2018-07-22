Владимир Ефимов рассказал о большом экономическом потенциале Москвы

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В ходе стартовавшего Московского урбанистического форума 2018 лидер местного ДЭПиР Владимир Ефимов озвучил ключевые направления развития столицы на среднесрочный период. Он также перечислил конкурентные достоинства Москвы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира. Об этом сообщило ИА «Национальные интересы».

Как рассказал Владимир Ефимов, в Москве созданы идеальные условия для развития города по разнообразным направлениям. Этому способствовала восьмилетняя работа по изменению подходов взаимодействия с бизнесом и принципов его организации. Коррекции были подвергнуты бюджетная и налоговая политика. Все это способствовало приданию импульса развитию городской экономики. В результате у столицы стабильный бюджет и рекордные объемы частных инвестиций в размере двух триллионов рублей.

Во время выступления министр заявил, что Москва является городом высокотехнологичной экономики. К числу направлений ее развития он отнес развитие агломерации.