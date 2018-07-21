Фонд ОМС запросил у правительства около 400 млрд рублей для врачей

Сегодня, 15:50

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выразил потребность в дополнительном финансировании для увеличения численности и зарплат врачей.

По словам Фонда ОМС, для того, чтобы в соответствии с программами, принятыми государством, в том числе и «старыми», 2012 года, увеличить численность медицинских работников, качество их обслуживания, а также поэтапно повышать зарплату, к тем 531 миллиарду бюджета, который был выделен Фонду, необходимо еще 416 миллиардов. Это обусловлено тем, что по официальной статистике нынешняя заработная плата врачей достигла 200% от средних трудовых доходов по стране, а у остальных медработников на 100%, и, чтобы продолжать тенденцию увеличения зарплаты в 2020-2021 годах, Федеральному Фонду необходимы дополнительные финансы, так как на 2019 год им будет достаточно их резервных денег, которые оставались с предыдущих лет. Также это связано с особой помощью и обслуживанием онкобольных, на помощь которым понадобится 70 млрд руб. в 2019 году и 120–140 млрд руб. в последующие два года.