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Твердую позицию Украины представил Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза». Он ссылается на решение Стокгольмского арбитража.

В социальной сети Facebook на странице Юрий Витренко появилось сообщение, согласно которому «Нафтогаз» намерен принудительно взыскать деньги с «Газпрома» в рамках решения Стокгольмского арбитража. Коммерческий директор компании уверен, что Киев сможет настоять на выполнении правил европейского формата, считая их справедливым средством для достижения баланса в газовых отношениях.

Сумма взыскания составляет 2,6 миллиарда долларов, новый процесс с компенсацией в 11,6 миллиардов долларов уже начинается. Примечательно, что такие цифры выплыли в результате занижения тарифа в период с 2018 по 2019 годы. Украина ведет сомнительную игру, намереваясь не только отстоять свои права, но и заработать на этом моменте побольше финансов. В этом вся суть работы украинских чиновников, которые ведут себя как бизнесмены, а не люди, представляющие интересы народа.