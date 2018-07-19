Эксперты: Северный морской путь открывает перед РФ перспективные экономические и политические горизонты

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Два отечественных танкера с первой партией сжиженного природного газа с предприятий «Ямал-СПГ» 19 июля прибудут в порт «Цзянсу Жудун» (Китай). Эти суда впервые осуществили проход по артерии Северного морского пути без поддержки со стороны ледоколов. Такую информацию передает ИА REGNUM.

Уже через четыре дня в расположенный в ЯНАО город-порт «Сабетта» приедут послы 17 государств. Их ознакомят с новыми возможностями Северного морского пути, который, по мнению российских экспертов, наделяет нашу страну богатыми экономическими и политическими перспективами.

В комментарии к новости президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко выразил мнение, согласно которому развитие Северного морского пути и расширение его возможностей наделяют Российскую Федерацию мощным транспортным рычагом. Это экономический рычаг, который, вполне логично, окажет влияние и на другие сферы.