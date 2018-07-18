Эксперт высказался о курсе рубля после встречи Путина и Трампа

Сегодня, 09:00

Специалисты оценили влияние «встречи года» на курс национальной валюты.

Как сообщают аналитики, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа изменился курс рубля. 18 июля ЦБР сообщил, что на данный момент курс доллара равен 62,43 рублям, а евро – 73,24 рублей. По словам аналитиков, слишком много надежд возлагалось на встречу двух мировых лидеров.

В ожидании саммита в последнее время формировался курс рубля, но как показала практика, значительных прорывов после встречи главы РФ и США практически не произошло. Аналитик Игорь Ковалев считает, что рубль мог бы вырасти благодаря этой встрече, но ему помешало падение цены на нефть, а налоговый период, который только начался, не смог его поддерживать.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон будет равен 61,5-62,6 рублей.