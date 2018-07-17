Шеин: Правительство сильно приукрасило темпы роста пенсии

Сегодня, 19:08

Увеличение пенсионных выплат на 1000 в месяц - недостижимая цифра. Стоит рассчитывать на показатель ровно вдвое меньший.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сегодня Олег Шеин заявил, что правительство сильно приукрасило темпы роста пенсии. Если будет введен закон о пенсионном маневре, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин до 2034 года включительно и до 65 лет у мужчин до 2028 года, то увеличить пенсионные выплаты, начиная с 2019 года на 1000 рублей в месяц и соответственно 12 000 рублей в год, не получится. Гражданам, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на заслуженный отдых, можно рассчитывать на прибавку примерно в 540 рублей в месяц, что связано с индексацией на инфляцию минувшего года, которая заложена законодательством.