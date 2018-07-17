Статистические данные свидетельствуют о снижении зарплат в Воронежской области

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По итогам мая нынешнего года средняя зарплата в регионе ставила примерно 31 тысячу рублей. Доходы граждан упали по сравнению с апрелем 2018 года.

Средняя зарплата в мае стала меньше апрельской почти на 550 рублей. О таком снижении зарплат свидетельствуют статистические данные. Однако, статисты утверждают, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зарплата увеличилась почти на 12%. Воронеж - город миллионник. Но во всероссийском зарплатном рейтинге городов, население которых превысило миллион человек, Воронеж занял только 14 место. Самыми богатыми, что неудивительно, стали жители Москвы. Их зарплата составляет примерно 83 тыс. рублей. На втором месте петербуржцы - около 55 тыс. рублей. А самой низкой в 2017 году оказалась зарплата у жителей Волгограда - около 28 тыс. рублей.

Самыми богатыми являются в регионе работники организаций, занятых производством кокса и нефтепродуктов. Их доходы в 2,1 раза больше среднего уровня. Те, кто трудится в учебных заведениях Воронежской области, получают лишь 89% того же уровня. А вот зарплата работников здравоохранения и соцработников составляет «эталонные» 100% от средней зарплаты, определенной Воронежстатом.