Россиян включат в накопительную пенсионную систему

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Теперь каждый россиянин сможет регулировать отчисления из собственной зарплаты себе на спокойную старость.

Сообщается, что россиян с 2019 года включат в накопительную систему пенсии, но немного ее видоизменят. Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) призван заменить накопительную часть государственной пенсии, отдача которой заморожена с 2014 года. Одной из основных черт данного законопроекта является то, что накопления будут собственностью самого работника, а не государства.

По предложенной формуле будет отчисляться стандартно шесть процентов от заработной платы. При этом эту систему стремятся сделать постепенной и регулируемой. К примеру, отчисления будут расти постепенно от нуля процентов до шести, по одному проценту в год. Также работник сам сможет регулировать отчисления из зарплаты, вплоть до нуля процентов, так как теперь это будут его личные накопления в пенсионную систему и зависеть они будут также от него.

Ранее сообщалось, что активно обсуждается перспектива пенсионной реформы в России. по последним данным, все члены партии «Единая Россия» единогласно будут голосовать за проведение данной реформы.