Арабы инвестируют миллионы в Tkeycoin

Сегодня, 12:34

Часть активов перспективного отечественного криптовалютного проекта TkeycoinDao будет приобретена инвестиционным холдингом из ОАЭ.



Это решение арабских инвесторов основано на результатах полуторамесячного изучения и обсуждения деталей проекта, анализа его технологических новаций, нынешней позиции и долгосрочных перспектив. Как информирует «Вести Финанс» (https://www.vestifinance.ru/articles/104001), сумма закрытой сделки — 12 миллионов американских долларов.



Четыре миллиона долларов в качестве первого транша по сделке будут перечислены в начале третьего квартала текущего года. Помимо этого, TkeycoinDao получает в свое распоряжение офис в DMCC BusinessCentre. Компании гарантируется полная финансовая поддержка деятельности по развитию проекта в Дубай сроком на два года.



Вышеперечисленные обстоятельства способствовали позитивному прогнозу авторитетных криптовалютных экспертов. По их мнению, следует ожидать квантового роста цены криптовалюты Tkeycoin на бирже. Также в ближайшее время должны появиться новые новости по интересу ряда фондов к активам криптовалютного стартапа Tkeycoin.