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Глава Банка России на встрече поведала Владимиру Путину о возможной судьбе средней ипотечной ставки. На данный момент она составляет 9,56%.

Эльвира Набиуллина рассказала об изменении ставки по ипотеке, и, по ее мнению, данный показатель будет иметь ниспадающую тенденцию. По ее словам, у России для этого есть все необходимые предпосылки. Она отметила, что более 44% кредитов, которые берут россияне, предназначены для выплаты ипотеки. Пять лет назад этот показатель был намного меньше - ¼ от общего количества кредитных договоров.

Темп роста, по словам Набиуллиной, сподвигает исполнительные ограны следить за тем, насколько качественно будет предоставлена данная услуга. Она считает, что необходимо препятствовать явлению «ипотечного пузыря».

Россияне, по словам главы регулятора, просрочивают ипотеку в среднем в количестве 1,3% к началу года. Розничная просрочка составила 6,1%.

Таким образом, глава Банка России сделала вывод, что ипотечные кредиты – самые востребованные и лучшие в обслуживании среди других услуг банков.