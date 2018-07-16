«Бизнес-профиль»: Сбербанк запустил сервис упрощенного расчета между предпринимателями

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Система совершения платежей сведена до элементарных действий клиентов кредитного учреждения. Роль провайдера будет выполнять «Яндекс.Касса».

Один из крупнейших банков в России запустил новый сервис упрощенного расчета между предпринимателями и другими организациями «Бизнес-профиль». Посредником при проведении b2c и b2b онлайн-платежей выступает сервис «Яндекс.Касса». Нововведение идеально подойдет для бизнесменов, которые занимаются продажей товаров или услуг. Каждый предприниматель-клиент сможет создать собственную станицу с модулем для приема платежей и обратной связью, а их партнеры будут перечислять деньги на реквизиты с карты, сервиса или мобильного телефона. Финансовая организация взаимодействует с платежными картами Visa и Mastercard, сервисами «Яндекс.Деньги», Qiwi и WebMoney, и принимает оплату с мобильных счетов.

Представители банка заверили, что теперь совершить платеж будет не сложнее, чем перечислить финансовые средства с одной карты на другую. Для бизнес-клиентов подключение сервиса через «Сбербанк Бизнес Онлайн» бесплатно.