Силуанов: Непринятие пенсионной реформы повлечет потери в 2030 году

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Соотношение средней пенсии к средней зарплате опустится до 20%. Об этом чиновник рассказал в рамках программы «Познер».

Антон Силуанов считает, что непринятие новой пенсионной реформы с увеличением возраста повлечет потери уже в 2030 году. Эти потери связаны со снижением показателя соотношения средней пенсии к средней зарплате до 20%, причем сегодня он базируется на уровне в 33%.

Если не повышать возраст пенсионера, то выходом выступает увеличение ставки страховых взносов в ПФ с 22% до 40%. Согласно прогнозам, возрастет риск выдачи заработной платы в конвертах, что отразится на экономике в целом. Потому самым удачным решением выступает повышение возраста пенсионера Российской Федерации, что не нравится многим гражданам.