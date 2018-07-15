ПО для хакерских атак на банки России «слили» в Сеть

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Архив вируса Pegasus содержит полный пакет вредоносных программ и контактов экспертов по информбезопасности ряда крупных финансовых учреждений РФ.

Банки России оказались под угрозой хакерских атак из-за «устаревшего» вредоносного ПО. Сначала вирус Pegasus появился в даркнете, после чего его «слили» в Сеть. Программное обеспечение для взлома крупнейших финансовых учреждений РФ состоит из архива устаревших ПО и данных сотрудников банка. Обновив вирусы, виртуальные злоумышленники смогут легко украсть огромное количество денег.

Примечательно, ранее банки России уже страдали от хакерских налетов посредством Pegasus. Тогда аферистам удалось вывести около 1,8 млрд рублей.