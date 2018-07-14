Брянщина произвела картофеля больше всей Белоруссии

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На празднике День поля труженикам предложили посоревноваться с США в производстве этого корнеплода. Задел уже есть, регион обогнал белорусов на 120 тысяч тонн.

Брянщина произвела в прошлом году картофеля больше всей Белоруссии. Девять лет назад глава региона говорил о своей заветной цели, догнать братьев-белорусов по этому показателю.

Задача казалась невыполнимой. В прошлом году она не только выполнена, но и перевыполнена.

Брянщина принимает День поля уже не впервые. Когда праздник только начинали организовывать – участников было только шесть. Сейчас их больше двухсот.

Среди них ведущие компании из Москвы и таких областей, как Московская, Владимирская, Белгородская, Ивановская, Воронежская, Костромская, Калужская и других. Посещают мероприятие и гости из Белоруссии.

На Дне поля участники знакомятся с передовыми технологиями по производству, хранению и переработке картофеля. Гости осмотрели и его посевы.

На празднике присутствовал Александр Богомаз, возглавляющий регион. Были представители Минсельхоза РФ, руководители облдумы и Брянска.

В этом году, несмотря на засуху, ожидается получить ещё больший урожай, в том числе картофеля.

В Европе ехегодно празднуют международный День картофельного поля. В этом году его впервые примет Брянщина. Губернатор уверен, что это следствие того, что европейцы зауважали регион за впечатляющие показатели. Ожидается приезд 350 компаний.