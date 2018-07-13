Основной причиной снижения цены на нефть стали взаимные угрозы США и Китая

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Глава Минэнерго России объяснил, как пошлины на импорт американских и китайских товаров влияют на формирование стоимости черного золота.

Александр Новак сообщил, что при расчете цены на нефть учитывается целый ряд внешних факторов. Так, например, взаимный рост налогов на импорт товара США и Китая является негативным сигналом для мировой экономики. Кроме того, взаимные угрозы о начале торговых войн постоянно обсуждается в СМИ, а это еще одна причина для снижения цены на нефть, потому что она имеет высокий уровень волатильности. Так что существующие цены на нефть - это результат торговых войн между странами.

Напомним, с 6 июля США установили налог на импорт 818 наименований китайских товаров стоимостью 34 млрд долларов в год в размере 25%. Пекин предпринял аналогичные меры. В Вашингтоне планируют дальнейшее увеличение пошлин, Китай, скорее всего, продолжит их инициативы.

От всего этого страдают предприниматели, которые ведут бизнес в Китае. Они уже высказались против торговой войны между двумя странами. Их поддержало министерство коммерции Китая, которое обратилось к мировому сообществу с призывом совместно выступить в защиту свободной торговли.

Напомним, что цены на нефть заметно снизились 11 июля, Brent подешевела на 4 доллара, что на 20% меньше самого высокого показателя за последнее время. Сегодня цена продолжает падать и достигла «-1,2%» к предыдущему закрытию.