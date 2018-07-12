В Подмосковье снизились цены на овощи

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Жители Московской области могут побаловать себя овощами по сниженным ценам.

В Подмосковье, как заявляет МПРиУ Московской области, снизились цены на овощи из-за того, что сейчас начался разгар сезона. Во время такого периода предложение превышает спрос. Именно снижением цены можно «заманить» покупателя к своему прилавку.

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что цены уже упали, сравнительно с предыдущим месяцем. В первую очередь специалисты зафиксировали снижение цены на огурцы (41,3%), помидоры (28,95%), болгарский перец (18,72%). Эти данные предоставил Владимир Посаженников, министр МПРиУ Московской области. Как сообщает министр, есть фрукты и овощи, на которые не предполагалось снижение цены: морковь (17,08%), лук (5,87%), капуста (4,23%), картофель (5,42%), апельсины (4,56%), виноград (7,65%), а список замыкают яблоки, которые снизились в цене всего на 1,17%.

Посаженников не уточняет, где лучше покупать овощи – на рынках или полках магазинов торговых сетей. По мнению представителя министерства, в этих местах приобрести их выйдет дешевле всего. Он подытожил, сказав, что у жителей Подмосковья будет время насладиться свежими фруктами и овощами за сущие копейки.