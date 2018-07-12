Эксперты: Цены на сахар в России продолжат падение

Сегодня, 13:17

В этом году традиционного роста цен на продукт летом не предвидится.

В России продолжат падение цены на сахар. Соответствующий прогноз дали эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка. Они подчеркнули, что в летний период обычно растёт спрос на данный продукт. Это вызвано тем, что россияне массово закупают сахар для приготовления консервации: варенья компотов и прочих заготовок.

Вместе с тем востребованность продиктована активизацией на рынке производителей мороженого, для которых сезон лета наиболее прибыльный. Всё это приводит к повышению цен на сахар. Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что в этом году такая тенденция будет иметь обратный эффект. Причиной тому послужило перенасыщение рынка. С мая в России увеличивается количество сахара, в связи с чем, цены начинают постепенно снижение. Сегодня за килограмм продукта просят 32-37 рублей.

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