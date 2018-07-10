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После торгового конфликта с Китаем из-за пошлины в 25%, США снова оказались в центре скандала. На этот раз Швейцария возмущена тарифами на сталь и алюминий.

Швейцария пожаловалась в ВТО из-за пошлин США на металл – для алюминия ставка будет составлять 10%, а на сталь – все 25%.

Правила Всемирной торговой организации предусматривают решение проблемы с американской стороны в срок 60 дней. Если США не сделают ничего за этот промежуток времени, то Швейцария сможет попросить ВТО создать судейскую коллегию для того, чтобы вынести решение по данной проблеме.

Российский экономист Сергей Хестанов заявил, что данное разбирательство может затянуться на годы. По его мнению, ВТО не имеет практически никакого влияния на США, поэтому с данной страной вынесение приговора можно ждать дольше, чем предполагается. Аналитик считает, что во время вынесения приговора ВТО, проблема уже может быть неактуальной.