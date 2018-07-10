Сегодня, 14:24

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности страны финансовую помощь арабским странам, включая страны Ближнего Востока.

По словам председателя, Китай и арабские страны создадут межбанковское объединение. Консорциум будет в $3 млрд, а помимо него КНР выдаст кредит размером в $20 млрд Йемену, Сирии, Иордании и другим арабским странам. Также Китай планирует «помочь» Ближнему Востоку $106 млн, помимо $15 млн, которые предназначены Палестине. Таким образом Китай хочет реконструировать экономику и оживить промышленность стран.

Как сообщалось ранее, в 2016 году был создан АБИИ, членами которого являются 10 арабских стран из возможных 87. АБИИ, по предварительным данным, вложится в три проекта. Арабско-китайское сотрудничество обусловлено созданием проекта «Экономический пояс Шелкового пути», который запустили еще в 2013 году. Благодаря данной задумке, Китай будет соединен с арабскими странами автомобильными и железными дорогами, электростанциями и трубопроводами.

В ЭПШП участвует и Россия при условии создания транспортного коридора через свою территорию в Европу, благодаря которому станет возможно соединить данный проект с ЕАЭС.