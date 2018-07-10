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Об удивительной находке стало известно из Федеральной налоговой службы.

Как сообщают представители фискальной службы, недавно в России нашли самого старого предпринимателя. Им стал 94-летний мужчина, который, по данным организации, проживает в Москве. Он, по словам представителей, работает в бизнесе розничной торговли, который подразумевает продажу пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в неспециализированных магазинах.

Ранее стало известно о самом юном предпринимателе страны 14-летнем жителе столицы. Он, по данным службы, оказывает услуги в области дополнительного образования для детей и взрослых.