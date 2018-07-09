«Успех или провал»: Сможет ли Тереза Мэй успешно вывести Великобританию из ЕС

Сегодня, 18:29

Европа сохранит свободную торговлю с британцами, будучи вынужденной это сделать.

Изначально планировалось провести брекзит, то есть вывести Великобританию из ЕС, в короткий промежуток времени. Однако вопрос остаётся в том, сможет ли Тереза Мэй провести процесс вывода успешно. Вообще Великобритания решила выйти из Евросоюза, чтобы перестать его «кормить». Но не понятно, останется ли у британцев доступ к европейскому рынку. Вопрос стоит не столько в продажах, а в поставках «точно в срок», ведь британским товарам придётся проходить множество различных таможенных контролей, что создаст дополнительную бумажную волокиту и отнимет время.

Как результат, Мэй решила предотвратить указанную проблему и Европейская комиссия, будучи вынужденной играть по правилам Великобритании, согласилась на 21-месяцчный переходной период. Он будет проходить после официального выхода из ЕС британской стороны, что произойдёт 29 марта 2019 года.

Задача Мэй – сохранить капиталы и бизнес людей всего государства. Все же переговоры по выходу из Евросоюза ни к чему не привели. Это приводит к тому, что времени для изменения производства не хватает.

Проевропейские члены правительства Великобритании уже предложили Мэй «модель Джерси». Она позволяет оставить производство в таможенном союзе ЕС, но в это же время свободное перемещение рабочей силы и услуг будет закрыто.

Однако стоит понимать, что Великобритания даже при выходе из ЕС остаётся одним из самых весомых европейских игроков. Страна по-прежнему будет участвовать в вопросах безопасности и так далее. Поэтому Евросоюз будет вынужден принять свободную торговлю с британским рынком.

Как бы то ни было, ждёт ли Мэй успех или провал, ещё не понятно.