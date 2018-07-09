Минфин унифицирует минимальную цену на водку

Сегодня, 18:09

Минфин уравнял минимальную цену на «крепкую» и «слабую» водку.

Такая мера была принята с целью унифицировать цену напитка вне зависимости от его крепости. У производителя водки крепостью от 37 до 40 градусов больше не будет возможности реализовывать продукцию по минимальной цене. Ранее такая норма Министерством финансов РФ не оговаривалась ни в одном из действующих приказов.

Теперь минимальная цена за 0,5 литра горячительного напитка крепостью от 37 до 39 градусов повысится. Она станет равной 205 рублям. вместо прежних 201 рубля.

Водка крепостью от 39 до 40 градусов для продажи в розничной торговле останется старой и составит 205 рублей.