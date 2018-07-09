Кудрин: Экономика России не станет пятой в мире из-за недостаточного роста ВВП

Сегодня, 14:31

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ сообщил, что страна не сможет войти в топ-5 экономик мира в ближайшие шесть лет.

Кудрин заявил в Госдуме, что по прогнозам аналитиков, средний темп роста ВВП России до 2024 года составит 2,6%. Этого недостаточно для вхождения страны в пятерку мировых экономических лидеров. Он подчеркнул, что наша экономика не станет пятой в мире по величине, если средние темпы роста не достигнут 3,5%.

Недавно в Минфине сообщили, что ожидаемый рост профицита бюджета в следующем году снизится до 1,8% ВВП и будет снижаться до 1% в 2020. Далее, согласно прогнозам Министерства экономразвития, темпы роста экономики превысят 3%: 3,1% - в 2021 году, 3,2% - в 2022-2023 и 3,3% - в 2024.

Он также отметил, что при таких условиях не удастся достичь запланированного снижения бедности населения в 2 раза, роста производительности труда и продолжительности жизни.