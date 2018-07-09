«Ростех» продает 49% акций производителя стекла для боевых самолетов

Сегодня, 13:19

Закрытый аукцион предполагает тщательную проверку активов и надежности потенциального стратегического инвестора, который продолжит инновационные разработки.

«Ростех» продает 49% акций производителя уникальных типов стекла для боевых самолетов. Стоимость продажи неконтрольного пакета холдинга «РТ – Химические технологии и композиционные материалы составляет 32 миллиарда рублей. Причем выплата будет производиться в течении двух лет. Руководство «Ростеха» объясняет приватизационную инициативу, вливанием новых активов для осуществления масштабных проектов, которые намечены на ближайшие пять лет.

Например, продолжатся инновационные мероприятия по выпуску нового поколения углепластиковых оболочек для ракет-носителей «Ангара», «Протон-М» и «Рокот». Кроме того, будут модернизированы композитные материалы для авиационных стекол, поглощающие радиоактивное излучение локаторов противовоздушной обороны потенциального противника до 80%. Также намечен ряд проектов для гражданской промышленности, в том числе и в энергетическом секторе.