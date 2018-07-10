Эксперты федеральных изданий дают положительные прогнозы развитию Tkeycoin DAO

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Статусом качественного и надежного ICO наделен российский криптовалютный проект Tkeycoin DAO.



Недавно серию обзоров «Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков» опубликовало федеральное агентство «Правда.ру» после проведенного аудита криптовалютного рынка (https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/03-07-2018/1387990-Tkeycoin-0/). В качестве наиболее перспективного отечественного ICO именно там был рекомендован инвесторам Tkeycoin DAO.



Возможность приобрести токены компании Tkeycoin DAO за любую фиатную валюту (рубли, доллары и т.д.) эксперты назвали верным показателем «чистого» с юридической точки зрения и качественного ICO, потому что обычные деньги отслеживаются очень просто в традиционной финансовой системе.



С этим согласен Тимур Аитов, директор по международному развитию Ассоциации «Финансовые инвестиции». Он рассказал, что в России есть абсолютно легальные проекты, но их совсем немного. Они взаимодействуют с банками, в которых инвесторами выступают известные предприниматели, работающие только с фиатными деньгами.



По мнению экспертов Правды.ру, Tkeycoin не сравним ни с одним другим подобным проектом. Они называют его единственным криптовалютным проектом, сделавшим ставку на эффективность и уникальность во всем. Проект продолжает получать позитивные оценки и прогнозы различных федеральных изданий, в числе которых Hi-News, Коммерсант, Правда.ру, несмотря на негативные публикации в сети от конкурентов.