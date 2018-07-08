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Росстат: В 2018 году богатые россияне пострадали от инфляции больше, чем бедные

Сегодня, 19:11

Инфляция для богатых выросла больше чем в два раза, по сравнению с инфляцией для бедных.

В текущем 2018 году богатые россияне пострадали от инфляции больше, чем бедные граждане, хотя обычно бывает наоборот. Специалисты из Росстата заявили, что цены на товары и услуги людей с низким уровнем дохода обычно растут быстрее, чем цены и товары для людей с высоким доходом.

Руководитель Росстата Александр Суринов заявил, что в больше всего бедные россияне тратят на коммунальные услуги. Тарифы же за первые пять месяцев текущего года почти не изменились.

Росстат отмечает, что цены с тарифами на услуги для богатых и бедных в сравнении с декабрём прошедшего года выросли на 1,3% и 0,6% соответственно. Специалисты замеряют инфляцию в РФ и сопоставляют её с различными доходами каждый год. Инфляция для граждан с низким уровнем дохода считается с помощью сопоставления прожиточного минимума, или же потребительской корзиной, с его стоимостью в прошлом.

Специалисты из Росстата считают показатели каждый квартал.

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