Чиновники Самары: для выхода «Самара Арены» на самоокупаемость нужны новые инвестиции

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Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области, рассказал журналистам, где намерен взять деньги на содержание нового спортивного сооружения, после окончания чемпионата мира. По его словам, ежегодно город будет вынужден тратить около пятисот миллионов рублей.

Александр Фетисов сообщил, что чиновники уже занялись разработкой мероприятий по загрузке «Самара Арены». Их цель вывести объект на полную самоокупаемость, но уточнил, что для этого потребуется дополнительное финансирование.

Сейчас чиновники уже понимают, что доход от одних соревнований «Крыльев Советов» не сможет покрыть расходы городской казны на содержание стадиона. Однако концерты и прочие развлекательные мероприятия неспортивного характера могут нанести ущерб инфраструктуре объекта, в частности покрытию поля, а существующие способы защиты потребуют новых инвестиций.

Фетисов отметил, что в мировой практике есть примеры выхода таких стадионов на точку безубыточности, как например, «Казань Арена».