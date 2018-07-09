Toshiba инвестирует в выпуск силовых полупроводников 30 млрд йен

Сегодня, 03:15

В ближайшее время электромобили изменят рынок СПП. Аналитики наблюдают сформировавшуюся тенденцию в совершенствовании источников питания за счет минимизации потерь при питании и утечке.

До сих пор для увеличения эффективности силовых элементов создавали новые материалы и усовершенствовались технические процессы. Известно, что специалисты JEDEC (комитета инженерной стандартизации при Electronic Industries Alliance) взялся за разработку стандарта для силовой электроники будущего. Таким образом, нижняя планка для вхождения на рынок силовых чипов пака слишком высока для мгновенной интервенции китайских или южнокорейских производителей. Рынок поделен между немецкими и американскими игроками. Лидером рынка является Infineon - 26,4 %, на втором месте ON Semiconductor - 10 %, а третье и четвертое – принадлежат Mitsubishi Electric и Toshiba.

Toshiba объявила о намерении наращивать объемы производства силовых полупроводников, для нивелирования потерь выручки вследствие продажи Toshiba Memory.

Согласно прогнозу финансовых аналитиков Toshiba уже к концу 2020 года будет ежегодно получать прибыль от этого направления до 200 млрд иен. Однако наращивание объемов продаж требует инвестиций в производство в течение 3 лет в сумме 30 млрд иен или 270 млн долл. Финансовые потоки направят на производственные линии Toshiba на заводе в Японии и одно из производств в Таиланде. Основной продукцией станут дискретные силовые полупроводники. Чистый доход от их производства - около 10%. Доход от интегральных схем значительно меньше, поэтому компания пока не заинтересована в их выпуске.