«Сбербанк» опроверг информацию о дефолте в РФ

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Bank of America в США спрогнозировал кризис в развивающихся кредитных учреждениях государства, из-за которого граждане потеряют все свои сбережения и накопления.

Обвальное падение рубля, рост цен, многочисленные санкции негативно сказываются на экономике России. На фоне данных проблем крупнейший банк США Bank of America представил прогноз будущего крупного дефолта для России. Согласно заявлению, вскоре все развивающиеся государства столкнуться с кризисом.

Обесценивание финансовых средств приведет к негативным последствиям: все накопленные гражданами средства «сгорят». Данное заявление престижного кредитного учреждения заставило россиян волноваться.

Глава «Сбербанка» Герман Греф прокомментировал данную ситуацию. Руководитель крупнейшего банка России уверен, что в ближайшие 5 лет мировой рынок не будет обременен экономическим кризисом, и тем самым опроверг информацию о дефолте в РФ.

Однако не все эксперты разделяют мнение Грефа: они считают, что ни одна кредитная организация не стала бы признавать возможный крах, ведь это негативно отразится на их деятельности. Подобное признание заставило бы клиентов «вытаскивать» свои деньги, и пытаться их выгодно вложить в имущество, чтобы хоть как-то сохранить накопления. Данный процесс приведет к банкротству мелких и средних банков, а клиентов ожидают финансовые потери.